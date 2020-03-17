新冠肺炎疫情持續暴增，各國紛紛祭出限制甚至鎖國政策來防疫，立委高嘉瑜就建議，台灣全面提高出入境管制措施，未經申請同意的出入境都該限制或禁止。」她語重心長的表示「防疫視同作戰，我們沒有僥倖的本錢，更應該全民協力，不是只要醫護共體時艱，而是大家一起面對，併肩作戰」

高嘉瑜在臉書表示，目前全球已高達15國宣布鎖國，法國總統也發布進入戰爭狀態的緊急命令。再加上近三天國內新增24例確診病例，皆為境外移入病例。以及各國因檢疫能量不足或各種因素而有疫情真相不明的現況。

她建議全面提高出入境管制措施，未經申請同意的出入境都該限制或禁止。除應全面禁止非必要的外籍人士入境，也應針對所有自外國入境之人士實施隔離檢疫14天，若非必要故意前往疫區者，更應自行負擔隔離檢疫及所有醫療費用。

她也語重心長的呼籲「防疫視同作戰，我們沒有僥倖的本錢，更應該全民協力，不是只要醫護共體時艱，而是大家一起面對，併肩作戰」

(中時電子報)