根據國防部施政報告指出，國軍為肆應敵情變化，嚴密掌握臺海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，108年計派遣空中戰巡兵力1,798架次、海上偵巡兵力5,927艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務，強化國軍戰備整備能力，讓全體國人對國軍捍衛國土、守護家園的能力深具信心。

國防部後天將在立怯院進行施政報告，書面報告今送達立法院。

報告指出，藉漢光演習及三軍各項聯合作戰演訓時機，設計仿真戰場景況，採對抗方式施訓，統計108年度共計執行「聯合登陸、反登陸作戰訓練」、「聯合空降、反空降作戰訓練」、「海、空軍實彈射擊訓練」及「外(離)島聯合反登陸作戰訓練」等聯合作戰演訓16場次，有效強化三軍聯合作戰能力；另軍種執行「海、空軍戰術總驗收暨飛彈實彈射擊」、「陸軍神鷹(空用武器)、雷霆(多管火箭)、天馬(拖式飛彈)及神弓(刺針飛彈)各式飛彈射擊」等，射擊各型火箭彈、飛彈計19類492枚，均達合格標準，奠定國軍堅實戰力。

(中時 )