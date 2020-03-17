世界衛生組織（WHO）實時統計數據顯示，全球新冠肺炎病例累計已超過17萬，達到173344例。

該數據顯示，截至歐洲中部時間17日0時(北京時間17日7時)，全球新冠肺炎確診病例累計達到173344例，死亡病例7019例，已報告病例的國家和地區達152個，大陸以外新冠肺炎確診92228例。

(旺報 )