新冠肺炎疫情延燒重創航空業，有智庫警告，除非航空公司裁員及獲得政府援助，5月底前恐掀起破產潮。美國航空業遊說團體公開請求川普政府，提供500億美元協助紓困。

德國、西班牙等數國宣布關閉邊境後，短短24小時內，美國聯合航空、英國航空母公司IAG、法荷航空集團、易捷航空、紐西蘭航空等相繼公布削減成本的激烈措施。

IAG董事長沃爾許（Willie Walsh）為了帶領集團度過此全球公衛危機，甚至延後退休計畫。他宣布未來個2個月大砍75％航班，並提到多家歐洲航空公司恐難以為繼。

航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA）日前提出警告，世界各國政府基於抗疫祭出空前的旅遊限令，多數航空業者恐撐不過5月面臨破產。

CAPA報告指出：「很多航空業者可能已陷入技術性破產，至少明顯違反債務契約。2020年5月底前，全球大部分航空公司恐走上破產一途，要避免這場災難，需政府與業界協同行動。」

國際航空運輸協會（IATA）預估，新冠病毒危機將害全球航空業損失多達1,130億美元營收，這還是在國際尚未擴大封鎖邊境的情況下。

美國航空業也向政府發出求救訊號，遊說團體美國航空協會（Airlines for America，A4A）16日發表公開信，尋求500億美元的財政援助，是航空業在911恐怖攻擊後所獲紓困金額的3倍有餘。

A4A指出，美國航空業需250億美元補助金及250億美元貸款，外加可觀的減稅優惠才能存活，減稅措施盼至少持續到明年底，貨機部分也希望爭取到80億美元補助和擔保。

美國官員透露，川普政府已在草擬航空業的援助方案，關於確切的紓困形式及金額，白宮與國會領袖正在討論。據熟悉內情人士指出，方案內容可能包括貸款、現金補助、減稅等等。

(工商 )