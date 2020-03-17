新冠肺炎疫情全台延燒，企業界搶才、求才不間斷。經濟部與外貿協會為達成企業界甄聘用人需求，今年度共辦理三場「國際企業人才媒合會」，服務企業達119家次，提供1,037個工作職缺。其中最大場新竹媒合會17日完成，大型企業如華碩、微星、鴻海、億光、儒鴻、特力集團、葡萄王生技及台灣應材等均未缺席，總計65家企業出席，現場59家進行面談及41家以展示攤位與學員溝通交流，場面熱絡。

微星科技已連續數年至培訓中心徵才，負責新南向市場人才招募主管表示，去年已聘用國企班泰語及越南語組學員擔任業務工作，即將外派至泰國工作；致茂電子多位事業部主管前來參加，其中國際行銷處主管為國企班104年結業學員，其表示當年為應屆畢業生進入國企班就讀，結業後即進入致茂，約三年時間晉升主管職，旗下帶領同仁也均為ITI畢業，共同為公司效力。

南寶樹脂人資主管亦表示連續幾年均有聘用國企班學員，今年在高雄已聘用一位越語組學員，該公司對於國企班學員的外語能力和積極態度非常讚許。

今年三場媒合會陸續於高雄、台中及新竹辦理媒合會，貿協為此活動作足防疫準備，活動前會場全面進行消毒及清潔工作，並加寬面談桌距，全力協助企業、學員及第一線工作人員做好防疫工作。

(工商 )