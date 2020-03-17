開發金控要延後100％併中國人壽時間表，已正式送件。銀行局17日表示，開發金在1月16日董事會通過延後併中壽的議案，已在2月25日正式向金管會遞件申請，銀行局將視延後合併的合理性、必要性「綜合考量、審理中」。

開發金原本向金管會承諾，是在2020年3月底前，完成100％合併中壽，但目前因為遭遇新冠肺炎，股市回檔，中壽17日收盤價16.1元，比當初開發金公開收購價35元，已比腰斬價還低，中壽股東未必在此時願意出售股票。

另外，還有二位「悲情」總經理，即新光人壽總經理蔡雄繼原訂今年1月1日退休，由新光金代總經理黃敏義接任新壽總經理，新光金在去年11月26日就已通過此人事案，但一直到本月17日為止，保險局表示，新壽總經理案仍在要求新壽「補件」中，仍未通過人事案。

即蔡雄繼苦撐新壽最辛苦的10年，原訂今年退休，但因為人事案未通過，現在又遇上全球資本市場回檔，壽險業經營難度增加，堪稱最悲情老總，而黃敏義是新壽投資部門出身，歷練新光銀行、代理新光金總經理多時，最後確定要接任新壽總經理，但人事案也審很久，亦很悲催。

金管會在2017年8月15日宣布核准開發金投資中壽25.33％的股權，開發金也同步召開臨時董事會，決定自當年8月17日起到9月6日啟動公開收購，以每股35元收購中壽最多8.8億股的股權，將中壽納為金控子公司，但當時金管會有限制部分關係人不得參與應賣，因此有部分股東並沒有以35元的價格出售中壽股權。

經過快三年，中壽股價最近因大環境下跌，且目前資本市場前景未明，開發金認為現在100％併中壽的難度提升，申請展延時間，但金管會強調，仍要看合理性及必要性，決定是否核准延長時間。

(工商 )