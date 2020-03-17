《華盛頓郵報》報導，為了防止新冠肺炎疫情導致經濟自由落體式下墜，川普政府將尋求國會通過一套龐大的刺激經濟計畫，總值大約8500億美元（約台幣25.6兆元）。

數名熟悉內情的官員指出，財政部長穆努欽16日稍晚會親自向參議院共和黨人解釋細節。這套計畫簡言之就是把大量現金灌入經濟市場，方式包括降低薪資稅（payroll tax）等等，以及特別撥出500億美元挹注航空業。

(中時 )