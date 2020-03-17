川普政府擬推8500億美元經濟刺激方案 20:422020/03/17 中時 蔡致仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國財政部長穆努欽。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《華盛頓郵報》報導，為了防止新冠肺炎疫情導致經濟自由落體式下墜，川普政府將尋求國會通過一套龐大的刺激經濟計畫，總值大約8500億美元（約台幣25.6兆元）。 數名熟悉內情的官員指出，財政部長穆努欽16日稍晚會親自向參議院共和黨人解釋細節。這套計畫簡言之就是把大量現金灌入經濟市場，方式包括降低薪資稅（payroll tax）等等，以及特別撥出500億美元挹注航空業。 (中時 ) #500億美元 #經濟 #川普政府 #計畫 #挹注 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊金龍談貨幣政策三指標 央行降息 進入倒數計時 04:092020/03/13 財經要聞 展碁營運旺 月底登興櫃 04:102020/03/13 證券．權證 藍委罵翻天 但國土計畫法仍在立院闖入首關 17:042020/03/13 政治 衰退就在眼前 經濟學家大砍美經濟預期 18:542020/03/13 財經 影》川普宣布全國進入緊急狀態 砸500億美元抗疫 23:382020/03/13 國際 疫情延燒 美經濟恐陷衰退 04:092020/03/14 財經要聞 美若變義大利 全球經濟恐L型衰退 04:102020/03/14 財經焦點 500億美元抗疫 美股大漲 04:092020/03/15 財經要聞 拜登提防疫計畫 狠批川普 04:102020/03/16 全球財經 IMF前首席經濟學家：全球衰退可能已到來 11:512020/03/17 財經 國際熱門新聞 英國衛生紙之亂！男子搶到「最後2串」衛生紙 一出店門口就被搶 - 國際 紐時：新冠病毒肆虐的最終受害者是貧窮人口 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 時事 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 善意謊言撫慰患者 義大利新冠肺炎死亡率達50% - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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