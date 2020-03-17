台北美福大飯店「美福得來速」開放buffet外帶汽車取餐。（業者提供）

新冠肺炎重挫餐飲市場，台北美福大飯店推出「美福得來速」的便民服務，憑2019ITF彩匯自助午餐券或晚餐券，即可將最受消費者喜愛的彩匯自助餐廳美味外帶回家，人氣品項囊括其中，海陸雙主菜一網打盡，一通電話無須下車，五星美味專人打包送上車，再送一張彩匯平日下午餐券！

除此之外，憑平假日住宿券入住再享「Toyroyal獨家玩具組」或「彩匯自助下午餐券」好禮2選1，4月6日前入住直接變成「好禮1＋1」，通通讓您帶回家。

防疫當前，不想外出用餐的話，台北美福讓您把自助餐外帶，在家也可以大啖各國美食。為滿足消費者的多元需求推出「美福得來速」的服務，憑彩匯自助午餐或晚餐券即可將澎湃美食外帶回家，只要於取餐前一小時致電彩匯自助餐廳預約，再於約定時間至飯店車道上的「美福得來速」憑餐券取餐，省去結帳過程，更無需熄火下車。

外帶餐盒匯集彩匯自助餐廳內熱門料理共九大盒的精采美饌，細緻的各式甜點和手感烘焙麵包、清脆嫩鮮的生菜與多汁水果，以及熱食餐檯區上的多款異國料理，囊括滿載辛香滋味的印度料理與泰式佳餚，酥脆的炸物小點與中式美饌，另外還有海陸雙主菜的頂級享受，午餐券提供現切爐烤牛排及天使紅蝦，晚餐券則將天使紅蝦升級成波士頓龍蝦，除了能以居家姿態品嘗美食之外，再贈送一張「彩匯自助餐下午餐招待券」，歡迎擇日再來現場品嘗。

除了「美福得來速」的特別活動之外，凡於3月16日至5月29日止持2019 ITF彩匯自助午晚餐券至現場用餐，兩人共進午餐即加贈平日彩匯自助午餐一張；雙人浪漫晚餐，則加贈一張平日自助晚餐券，依此類推，無論是外帶自助餐，還是親臨現場享用豐盛百匯，都能用券再送券，美味吃不完。

(中時 )