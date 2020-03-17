新冠肺炎在全球大流行，美國也有多個行政州淪陷，住在紐約的網紅廣告小妹就在社群發文，當地超市商品遭到搶購一空，她點出美國超市一定要囤貨的盲點，因為如果不囤貨很有可能就沒東西吃。

廣告小妹曝美國一定要囤貨的原因，因為餐廳有可能接下來就會關閉。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

廣告小妹在臉書上表示，「隨著紐約疫情惡化，每天都有新進展，昨天架上還有的商品今天全清光。」衛生紙、瓶裝水都被搶購一空，她平時和其他美國人有一樣的習慣一次購足，並嚴格控管衛生紙和瓶裝水的用量，「就在剛才，我挖出半年前的存貨，好多好富有，心安惹。環保是有回報的。」

美國民眾也因為住的地方較遠，本來就有一次買齊生活用品的習慣。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

她表示：「食物一定要搶，因為我們部分州的餐廳已被政府規定不可內用只能外帶和外送。相信過不久，餐廳將全面關閉。我今天購物完回到家遇見鄰居老太太（獨居），我問她缺不缺食物我可以幫助她採買。她說她還好，她的親姐姐比較慘，行動不便，櫃子裡的罐頭湯快喝完了，超市裡的食物也買不到了。所以我認同，早上開放時段限制僅供弱勢族群採買，他們比我們更需要。」

(中時電子報)