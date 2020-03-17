被網友嗆「換作你家人還能說同樣的話嗎」，挺廢死成員不滿回「詛咒別人很恐怖，跟殺人犯沒兩樣」 (圖／翻攝自臉書)

廢死聯盟執行長林欣怡分享文章的原作者被問到同樣問題時，怒嗆「如果是你死爸媽，你殺了兇手就滿足嗎」 (圖／翻攝自臉書)

23歲直播主王秉華13日與妻子吵架後，竟因心情不好，直接拿刀背刺捅死無辜騎士，引爆全台怒火，廢死聯盟也再次成為眾矢之的，不少網友紛紛灌爆廢死聯盟臉書嗆聲，並問「今天如果死的是你家人呢？」，而廢死成員也對此回應，卻更添網友怒火。

13日晚間，一名33歲機車騎士在路旁停靠，準備接送下班的姊姊，未料後方在車上跟妻子大吵一架的王秉華，竟因想宣洩情緒，拿著20公分的生魚片刀，直接上前往騎士背部偷襲狠刺，造成騎士死亡，而王秉華則是一邊抽菸一邊走回車上，駕車逃逸。

案件發生後，引起網友憤慨，不少人也湧入廢死聯盟臉書嗆聲，廢死聯盟執行長林欣怡沉寂一天後，轉貼成員PO文表達心聲，未料更引發網友不滿，怒嗆「今天如果死的是你家人呢」，廢死成員則反嗆「詛咒別人很可怕，跟殺人犯沒兩樣」、「所以是你家人被殺嗎」，林欣怡轉發的文章作者也不滿反問「這麼愛問發生在別人親人身上怎麼樣，那如果是你死爸媽，殺了兇手你就滿足了嗎？快樂了嗎？」，豈料網友真的回「我會很快樂，不然那麼多為父報仇怎麼來的」，原PO看到後冷回「喔，會很快樂，那恭喜喔」，還有其他廢死人員不滿表示「只有廢死聯盟會關心受害者家屬」。

(中時電子報)