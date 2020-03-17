為強化公司治理、協助公司及投資人了解公司主要股排結構，以提升上市櫃公司股權及財報透明度，金管會修法增訂上市櫃公司應於「每季」財務報告揭露其持股5％以上股東資料，從109年第一季財報開始適用，而企業申請股東資料費用從原先的3折下殺2折，證期局官員指出，多數公司平均每季只要2,000元左右，而各公司視股東人數每季支付金額為500到4,000元。

金管會日前修改「券商發行人財報編製準則」增訂上市櫃公司應於「每季」財務報告要揭露其持股5％以上股東資料包括股東名稱、持股數額及比例，而上市櫃公司可以向集保請求提供資料，引發上市櫃公司爭議，認為集保公司費用太高。

依照集保中心收費規畫，上市櫃公司只要提出一次申請，未來每季資料集保都會定期提供，依照各發行公司的股東人數為計費依據，最低基本費為500元，每次收費以2萬元為上限，第一次申請可以打3折，也就是每季500元到6,000元。

證期局指出，在預告期間收集各界意見後，集保公司已與中華民國公開發行公司股務協會達成共識，將費用從打3折調降至2折，折扣後各公司每季支付500元到4,000元，也就是一年最高1萬6,000元，而據證期局統計，大部份公司是年繳2,000元左右。

證期局也同步鬆綁上櫃公司融資融券審查標準。證期局17日預告實收資本額6億元以上之上櫃公司，「不受需獲利」限制門檻。證期局表示，預計有十餘家上櫃公司受惠，得取得信用交易資格，最快109年6月底、7月初生效上路。

證期局指出，若以107年度財報來試算結果，此次修法後會有十多家上櫃公司受惠，也就是可不看獲利就能做信用交易，據統計，目前上櫃公司共計776家，其中已有融資券資格的有646家；上市公司中共計有942家，其中可融資券的有929家。

(工商 )