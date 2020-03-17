因為有球員感染新冠肺炎，使得NBA不得不直接停賽，從原本最少停賽30天，到現在傳出可能要到6月中旬才有機會復賽的消息，而聯盟目前正在研擬新方案，希望能滿足提供70場球賽進行轉播的條件，來避免要退錢給地方轉播單位。

《ESPN》記者Adrian Wojnarowski在個人播客（Podcast）上透露，目前NBA要讓本賽季復賽的首要條件就是要能夠將球賽進行轉播，不管是剩餘例行賽、季後賽都是以轉播作為考量。並且現在聯盟也不希望在各隊主場進行比賽，而是會尋找規模比較小的場館來讓比賽進行，其中包含發展聯盟場館甚至練習場館等，不過仍有先決條件就是要能夠容納轉播單位，而發展聯盟則可能也將直接取消本季賽事，這對球員來說可能傷害相當大。

NBA如此堅決要能夠讓比賽進行轉播的原因是因為轉播權利金的關係，當初官方承諾要給地方轉播單位70比賽能夠進行轉播，否則就需要退款給轉播單位，因此才希望能夠達到70場的標準。

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(中時電子報)