繼昨天增加8人後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日公布再度新增確診10個案，國內累積達77人。

藍委廖國棟今天上午詢問台灣何時開始禁止入境，行政院長蘇貞昌回答，會根據每個國家的疫情來衡量，不會是通通不准或是通通可以，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則坦言「幾乎了」。

加拿大總理杜魯道16日宣布禁止非公民及非永久居民入境；馬來西亞首相丹斯裡慕尤丁也宣佈大馬從3月18至31日「封國」，全面限制大馬人出國、外國客到大馬。

中時電子報舉行ivoting網路投票，詢問網友，是否贊成台灣比照加拿大等部分國家採取「鎖國」、禁非公民入境？

截至17日晚間8：30許，共有1339人投票，竟有1197票支持，佔總票數將近9成；只有130票、約9％的票數不支持；12票無意見。

可見防疫當前，國人還是會緊張，希望「鎖國」來保障大家的安全。

(中時電子報)