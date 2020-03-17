天成文旅-華山町餐酒館下午茶餐期推出自烘咖啡。（業者提供）

新冠肺炎疫情重挫飯店業，割喉促銷盡出，天成文旅華山町推出一泊四食「日全食住房專案」，6月底前可以3,500元平日入住華山雙人房，專案依房型入住人數贈送早餐、午餐、下午茶與晚餐，等同用餐免費送住宿，就算是單人想耍孤僻，也有單人獨享專案2,700元，即可擁有一泊四食。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「搶攻宅商機，推出一日四餐日全食專案，讓旅客不用為「食」煩惱，可以專心於事務處理，或以Staycation概念進行城市度假輕鬆出遊，雙人入住四食餐飲總價值：4024元，等同用餐送一晚住宿的超優惠價格，預計帶動客房與餐飲業績成長1-2成左右。」

天成文旅華山町「日全食住房專案」除了可享受優質美味的早餐外，午餐套餐(原價329元＋10％)，有主菜、湯品、手工小菜、水果與餐後甜點、咖啡或茶，主菜則有麵食、飯食或超人氣的火山卷可供選擇。

至於加碼的下午茶(原價260元＋10％)，則以風味迷人的寶比輕乳酪蛋糕搭配200元以下咖啡茶飲任選，輕鬆度過優閒時光；晚餐套餐(原價880元＋10％)則可擁有下酒菜、炸物、沙拉、主食與啤酒或非酒精飲品擇一，啖美食，品好味，自在又舒活。

(中時 )