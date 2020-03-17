隨著COVID-19（俗稱新冠肺炎）疫情接連在歐美各國擴散，包括美國和澳洲等國家，都傳出民眾瘋搶民生物資，其中衛生紙被搶得最為徹底。明明這些國家都是衛生紙的生產大國，產量也都充足無虞，為什麼還會發生「衛生紙之亂」？

美國東岸到西岸的賣場，排隊等候結帳的購物車堆滿食物、清潔用品，還有一包包的衛生紙。澳洲布里斯班的好市多（Costco），員工還來不及拆封剛到貨的衛生紙，採買的人就一擁而上搶拿，差點造成推擠意外。

歐美發生的衛生紙危機，宛如台灣疫情一開始的「口罩之亂」。在疫情發燒之際，囤積洗手乳、酒精等消毒用品和食物無可厚非，但瘋搶衛生紙，讓許多人匪夷所思。《華盛頓郵報（The Washington Post）》報導，大型連鎖賣場的衛生紙和廚房紙巾幾乎銷售一空，網購價格被哄抬，還不見得買得到。也有顧客為搶最後一包衛生紙而大打出手。

澳洲賣場發生顧客為搶購廚房紙巾而暴力相向。（圖片來源：Daily Sabah Twitter）

「這次的疫情充滿太多不確定性，我們能做的很少。搶買衛生紙，可說是對壓力的一種回應，」澳洲墨爾本大學災難危機處理計畫主持人庫克（Brian Cook）說，當人面對未知的威脅，會有「我應該做些甚麼，以拿回掌控權」的本能反應。

喬治城大學心理學教授愛爾佛德（Mary Alvord）指出，人是社會性生物，別人的行為會影響我們的思考，尤其對於威脅一無所知的情況下。「那時腦子的訊息是：跟著別人做、搶買一樣的東西就對了，心裡自然有安全感，不管合理或理性與否。」

美國經濟學家查格爾斯基（Jay L. Zagorsky）也說，人們無法預見疫情會如何發展下去，但能確定的是，「萬一被居家隔離，至少我的衛生紙是夠用的。」

早在1973年，美國就曾上演過衛生紙之亂，當時發生石油危機，《今夜秀（Tonight Show）》脫口秀主持人強尼卡森（Johnny Carson）在節目中說，連衛生紙都要缺貨了。此話一出不得了，觀眾開始瘋狂搶購衛生紙。

美國卡內基美隆大學心理學家費許霍夫（Baruch Fischhoff）直言，美國這次對疫情的反應太慢，多數民眾還處於「新冠病毒沒甚麼大不了」的狀態，但一下子世界衛生組織WHO宣布疫情進入大流行階段，美股更連日暴跌，連老神在在的總統川普都改口，美國進入緊急狀態，要投入5百億美元防疫。「美國民眾這才警覺，再不囤積物資，生活恐怕出問題。」

研究流行病學的臨床心理學家泰勒（Steven Taylor）也說，當疫情資訊不夠公開透明、或沒有及時更新進展時，會加深民眾的恐慌與猜忌。滑開手機，都是賣場衛生紙貨架盡空的新聞和照片，「盲目的恐懼是會擴散的，人心惶惶時的瘋買行為，很難用『理性冷靜』一句話來阻擋。」

為了阻止瘋搶造成的社會問題，政府的強制規範與企業的限購策略是相對有效的解方。以口罩政策為例，台灣在疫情一開始就徵收口罩、以及口罩實名制的做法，獲得許多國家的正面回應。「當政府已經正視疫情，並建議民眾儲備2周的物資，相當程度可以讓民眾慢慢接受現狀、無須再盲目囤積。」查格爾斯基說。

(中時電子報)