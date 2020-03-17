李英宏睽違4年推出新專輯《水哥2020》，獲得好評，在視覺更大膽地以「不要臉」的方式及濃濃的情色風格呈現；首次與陶瓷黏土雕刻家合作的他從封面到內頁都沒有任何一張露臉的照片，專輯內頁照片穿插許多如「奶頭檳榔樹」、「陽具湯匙」等藝術作品照片表現情色幽默，除了視覺風格強烈，更把自己色色本性赤裸呈現。

新歌唱出人類原始慾望「性」話題相關的歌曲，像是〈我想和你瞎〉中描述的性衝動、出去瞎趴把妹妹；又諸如〈愛我就給我〉如此直接又大膽的情慾告白之歌，他坦言「性」這一塊在自己青少年時期占很重要角色，「性及情慾是很自然也很人性的東西，也是我人生中很重要的課題之一。」

他透露私底下還是講黃色笑話的高手，還被朋友虧說是「黃色笑話百科全書」，李英宏笑說：「愛講黃色笑話是因為有機會藉由幽默話語件皆展現人類最原始的慾望及隱喻本性有色的層面，如果有適合的場合跟朋友一起說說黃色笑話我會覺得很有趣，只是遇到對方不笑的時候就會尷尬！」 被問及自認有幾分色、最高10分？他笑說：「我承認自己的黃色指數高達10分！因為『十』色性也。」

李英宏推出新專輯，與陶瓷黏土雕刻家合作。（顏社提供）

(中時 )