新冠肺炎疫情當前，就在人心惶惶之際，網路上謠言滿天飛，網路上除了傳出衛生紙會停產、大蒜能預防感染等等，近來，各大社交媒體又瘋狂轉發有關「新冠肺炎病毒在到達肺部之前會在喉嚨中停留4天，這時候如果喝大量水並用鹽水漱口，則可以消除病毒」的訊息。眾所周之，喝水對身體好處多，不少網民不虞有詐，紛紛轉發，不過根據醫師指出，鹽水殺菌的效果其實非常輕微。

「鹽水漱口」超NG！醫曝2大嘴破原因。（圖／Pixabay）

醫師江坤俊在節目《健康2.0》表示，「流傳說用鹽水可以殺菌，但鹽水殺菌的效果非常輕微」，有專家指出新冠肺炎侵犯的是呼吸道，雖然鹽水漱口的確有助於清潔口腔和咽喉，但並沒有辦法清潔呼吸道，目前也未有證據顯示鹽水有助於消除新冠肺炎。

「鹽水漱口」超NG！醫曝2大嘴破原因。（圖／健康2.0 Youtube）

江坤俊同時指出，若是「嘴巴破」使用鹽水，因為鹽水含有很強的刺激性，觸碰到傷口的話，嘴巴的破洞會非常疼痛，且嘴破並非都是因細菌感染，所以利用鹽水漱口的意義不大。

造成嘴破的原因主要分為2個，一個就是淺層黏膜破損太快，被食物刮傷或是吃東西時不小心咬到、自體免疫力反應、細菌、黴菌等問題都可能造成黏膜破損太快。再來則是深層黏膜長得太慢，通常是營養不均衡導致，缺乏維他命B2、維他命C。

江坤俊表示，若嘴破不是細菌和黴菌造成，可用「口內膏」治療，其含有類固醇，可以壓制發炎反應，且快速恢復，但若是細菌和黴菌造成嘴破，拿口內膏塗抹，很可能會造成「蜂窩性組織炎」，嚴重甚至可能致命。「嘴破永遠都是預防勝於治療」江坤俊呼籲，坊間有很多消息不正確也沒有根據，想要預防嘴破最好的方法，就是有充分的睡眠和均衡的營養，尤其補充維他命B2、維他命C。

(中時電子報)