為遏制新冠肺炎疫情的持續蔓延，美國總統川普16日公布更嚴格的防疫指南，建議民眾今後15天避免10人以上的聚會，他並形容美國正面對一個具高度傳染性的「隱形敵人」，每個人都要作出重大改變和犧牲。

川普在白宮舉行的記者會上，公布一份「15天減緩疫情傳播指南」，建議所有美國人，包括年輕、健康的上班族，盡可能在家工作或學習，避免10人以上的聚會，避免隨意旅行，避免在酒吧、餐館和公共美食街用餐。

他稱，美國正應對一個具高度傳染性的「隱形敵人」。據香港中通社17日報導，川普說，「我們每個人都在阻斷病毒傳播上扮演重要角色」，如果每個人現在都能做出改變和犧牲，「我們將能擊敗病毒、共慶勝利」。

無獨有偶，法國總統馬克洪16日發表電視談話，也稱這是一場與「無形敵人」對抗的戰爭，將動用軍隊協助抗疫，並在全國執行更為嚴格的隔離措施。他說，面對新冠肺炎疫情的嚴峻形勢，法國處於「戰爭狀態」，需要全面動員抗擊疫情。

美國國家過敏症與傳染病研究所所長福西強調，新的防疫指南並不是過度反應，一些措施可能會給民眾造成不便，但將阻止新冠肺炎疫情擴散。他說，「我們希望美國人民認真對待，如果這些措施得不到遵守，疫情防控就會失敗。」

在被問及美國疫情將持續多長時間時，川普說，自己每天都在問專家同樣的問題，「他們認為是8月，有可能是7月，也有可能更長時間」。

自16日起，白宮也升級了防疫措施，所有進入白宮人員必須檢測體溫。舉行記者會的簡報室也設置了「社交距離」席，只有在提問區獲得分配席位的記者方可參加。白宮記者協會發表聲明呼籲，新聞機構在白宮僅保留最低數量的必要人員，其餘人員鼓勵在家或遠程辦公。

(中時 )