根據國防部施政報告指出，「國機國造」以研發新式高教機為起始，持續提升軍機自製能量，新式高教機原型機已如期於108年9月24日出廠，進入地面測試階段，預劃今年6月首飛，115年達66架交機目標。目前由中科院及漢翔公司輔導國內航太產業加入產製行列，參與廠商逾170家，形成供應鏈，108年預算編列53億餘萬元，產業擴張效益約117億元。今年預算編列63億5,906萬餘元，預估產業擴張效益約138億元，持續推動新式高教機國防自主，促進國內航太產業發展。

國防部後天將在立法院進行施政報告，書面報告今送達。

報告指出，「國艦國造」採長期規劃、分批造艦策略執行，於105至108年分別啟動「潛艦國造」及「新一代飛彈巡防艦」等7項造艦計畫，目前「高效能艦艇」、「快速布雷艇」及「兩棲船塢運輸艦」等3型艦已執行建造中，迄108年11月14日已完成「高效能艦艇」、「快速布雷艇」首艦安放龍骨作業，預劃今年完成首艘「快速布雷艇」交艇作業，規劃110至118年達7型71艘交艦目標。

據了解，原型艦為「沱江軍艦」的「高效能艦艇後續艦」，首批將量產3艘，預計自民國110年開始交艦；而「快速布雷艇」則預計建造4艘，同樣預計在110年交艦，屆時將可大幅提升我國近海防禦作戰能力。

(中時 )