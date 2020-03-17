紫光展銳正衝刺科創板上市前融資 21:082020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據澎湃新聞報導，正在衝刺科創板的紫光展銳即將拿下新一輪注資，投資方分別是國家積體電路產業投資基金（國家大基金）二期和上海國資，兩者各投人民幣22.5億元。 去年5月，紫光展銳正式宣布已啟動科創板上市準備工作。根據紫光展銳之前披露的計畫，該公司計畫2019年完成PreIPO輪融資和整體改制工作，預計將在2020年正式申報科創板上市材料。 (旺報 ) #紫光 #上市 #基金 #國家 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 行庫相關基金規模衰退2～4億 高收債波動大 財管戶轉謹慎 04:102020/03/13 金融．稅務 中國，邁向成熟大國？ 04:102020/03/13 時論廣場 傳國安基金下午開會 進場機率大？ 09:062020/03/13 財經 新潤建設捐款 協同人安基金會發放「愛心防疫便當」 16:292020/03/13 生活 藍委罵翻天 但國土計畫法仍在立院闖入首關 17:042020/03/13 政治 股市趴倒 基金贖回連日遽增 04:102020/03/14 金融．稅務 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 主動式台股基金 四大行庫協銷 04:102020/03/16 投資理財 非必要赴三級警告國家 指揮中心：返台不可領取防疫補助、加徵必要費用 17:022020/03/16 生活 京東 有望在港第二上市 04:102020/03/17 全球財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 美股狂崩會關紐約交易所？美證監會說話了 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在8字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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