據澎湃新聞報導，正在衝刺科創板的紫光展銳即將拿下新一輪注資，投資方分別是國家積體電路產業投資基金（國家大基金）二期和上海國資，兩者各投人民幣22.5億元。

去年5月，紫光展銳正式宣布已啟動科創板上市準備工作。根據紫光展銳之前披露的計畫，該公司計畫2019年完成PreIPO輪融資和整體改制工作，預計將在2020年正式申報科創板上市材料。

(旺報 )