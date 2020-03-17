德國福斯汽車(Volkswagen )週二表示，由於在病毒爆發期間，對汽車和零件供應的不確定性，決定將關閉歐洲多數工廠兩星期，並表示，這些不確定因素太多，無法預測未來一年的利潤。不過，該公司對亞洲、中國大陸地區仍有期待，表示大陸的肺炎病例已逐步消退，其雄心勃勃的電動汽車產量與銷售策略，仍按計畫進行。

美聯社報導，福斯汽車首席執行官迪斯（Herbert Diess）是在公司年度新聞發布會上，宣布了此一消息。該公司在義大利的工廠已經關係，當地的疫情特別嚴重，其他的歐洲廠也將在本週五停工。

福斯此前曾經表示，預計今年的銷售額將增長4％，但是現在要修正了，首席財務長威特(Frank Witter)週二表示，由於病毒全球爆發的嚴重程度，以及持續時間的不確定性，已無法做出可靠的預測。

福斯仍會在今年夏天發表ID.3電動車。(圖/福斯汽車)

不過迪斯認為，今年仍然有轉機，他說，在中國大陸官方的嚴厲封鎖，成功的使疫情減緩之後，中國大陸的經濟活動將逐步回復，在當地的產能與銷售工作也會增加。

該公司仍打算在今年推出大眾型電動汽車「ID.3」，企圖與特斯拉電動車競爭，將於今年夏天上市。ID.3 電動汽車是該公司對下一個時代的主力商品，這與歐盟新的二氧化碳排放限制標準有關，因此電動汽車是所有汽車工業轉型的關鍵。

迪斯說：「我們會將電動汽車計劃堅持下去。」

福斯汽車去年實現淨利潤140.2億歐元，比2018年的122億歐元增長15％。全年收入增長7％，至2526億歐元（2810億美元）。

(中時電子報)