美元保單成撐盤主力。金管會17日公布，元月外幣保單新契約保費約新台幣587.32億元，占元月新契約保費近56％，其中主要是美元傳統保單約426億元，較去年同期成長16％，成為外幣保單中唯一成長的保單類型。

因為資本市場動盪，投資人觀望，加上壽險業今年推出目標到期型基金保單較少，外幣投資型保單元月衰退35％之多，造成元月外幣保單整體是比去年同期衰退6％，即已連續二年衰退。

美元保單年初因為保單預定利率比台幣保單高，宣告利率3％多，也遠比新台幣保單宣告2％多要好很多，再加上新台幣年初強勢，不少保戶願意兌換美元投保美元保單，預期未來可以利率、匯率兩頭賺。

多家壽險公司今年都將美元保單列為主力商品，據保險局統計，元月美元傳統壽險，即含利變壽險、利變年金等，共銷售14.11億美元（約新台幣426億元），其中第一名是南山人壽，約賣新台幣93億元，比去年同期成長45％之多。

第二名是國泰人壽有新台幣84億元，也較去年同期成長18％以上，第三名是新光人壽有59億元，成長25.5％。

今年元月如美元投資型保單約銷售新台幣126億元，比去年同期衰退9％；但衰退最多的是人民幣投資型保單，元月只有2.93億人民幣，衰退68％，主要是去年可能有人民幣計價的投資型保單大賣，基期較高，其次是澳幣投資型，只有0.23億澳元，衰退60％。

另外如去年銷售量不錯的澳幣傳統型保單，今年元月僅0.56億元，衰退43％；人民幣傳統型保單元月賣0.35億人民幣，衰退17％，也就是說，所有幣別的外幣投資型與傳統型保單中，只有美元傳統型保單元月業績成長。

(工商 )