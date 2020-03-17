菲律賓證券交易所宣布，由於新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為了確保員工和交易員的安全，股市、債市、匯市17日起暫停交易，成為全球第一個因肺炎疫情而關閉金融市場的國家。

有經濟學者認為這是非常糟糕的做法，股票停止交易會無法動用資金，影響投資人的信心；但也有市場分析師認為，因菲律賓匯率穩定，股市也以內需市場為主，短期暫停股匯交易對菲律賓及區域市場的影響有限。

BBC報導，菲律賓央行總裁迪奧克諾計畫在3月19日重新開放市場。他信心十足地表示，菲律賓有充足的貨幣來支撐經濟。他強調，菲國今年經濟成長率仍可以達到6%，並解釋，菲律賓不是以出口為主的國家，因此經濟受到疫情影響不大。

馬尼拉封城後，邊境的交通要道設置通關檢查哨。菲律賓證券交易所解釋，因交通暫停、私營公司停工，加上政府下達的居家隔離命令，所以只能暫時停止交易和結算。有學者認為，此舉可能是為了提供緩衝，希望投資人冷靜，但這是個「很不好的作法」。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，股票市場關閉會導致無法買賣，投資人因此拿不到現金就會慌張，反而造成反效果。

他對BBC中文網說：「這就像是銀行關門，人們領不到錢就會更緊張，當銀行再次營業後，就會把錢全部領出來。」莊太量強調，不應該關閉市場，一旦市場重新開放仍然會發生恐慌性下跌。

不過，有台灣及菲律賓的金融專家則認為，短期的關閉市場，影響並不大。馬尼拉股票交易公司（Regina Capital）銷售主任路易斯（Luis Limlingan）表示，他仍相信交易所決定關閉金融市場是為了保障交易員及員工安全，過去菲律賓也曾經因為颱風等天災關閉金融市場。

菲律賓關閉金融市場是否會引發其他國家跟進？美國紐約證交所總裁康寧翰表示不會。她說，關閉市場不能改變市場下跌的根本原因，而是會加劇市場焦慮，且降低投資人對透明度的信心，減少投資人取得資金的渠道。

過去，美國曾在9/11恐怖攻擊事件後約一周關閉市場，香港股市也曾在1987年暫停交易，希臘2005年則曾經在2015年關閉股市約五周。

(中時 )