中國人民銀行17日表示，目前新冠肺炎疫情防控形勢發生積極向好變化，企業復工復產穩步有序推進，但疫情防控和經濟社會發展任務依然艱巨繁重，要用好已有金融支持政策，繼續加大金融支持力度，進一步發揮再貸款再貼現的政策效果。

人行指出，截至3月15日，金融機構累計發放優惠利率貸款共人民幣（下同）1,114億元，對支持企業復工復產發揮重要作用。

人行17日召開電視電話會議指出，5,000億元再貸款再貼現政策公布以來，人行總行和各分支機構採取多種措施，積極協調地方政府和金融機構，有效推動再貸款再貼現政策的實施，積極引導金融機構發放符合要求的優惠利率貸款，引導資金投向復工復產領域，實現精準滴灌的政策效果。

會議並表示，要更加注重發揮市場在資源配置中的決定性作用，促進商業性貸款等市場化融資方式與再貸款再貼現政策，在支持實體經濟發展上的有機結合。

(工商 )