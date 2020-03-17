針對電信三大電信近來對於499雙飽用戶近期合約陸續到期，紛紛推出新資費搶客，亞太電信17日宣布，實體/數位門市推出「499元購機方案」，新申辦、攜碼和續約用戶都可申辦，月付499元，不限速上網吃到飽、網外/市話送500分鐘，加碼最高送家樂福或大潤發6,000元禮券。 亞太電信表示，近日受疫情影響，帶動宅經濟相關業務成長，亞太電信調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2~3成，其中以智慧聯網顯示器、空氣清淨機、及除濕機最受青睞，為熱銷家電前三名，此外民眾亦減少出門次數，數位門市申辦量也較以往成長近3成。 新冠肺炎疫情未平，亞太電信這次推出的「499元購機方案」，提供手機、平板、空氣清淨機、連網顯示器等多款居家防疫利器，以韓國熱銷品牌Winix空氣清淨機 ZERO+為例，擁有自動除菌離子技術，有效抑制病毒，市價18,900元，搭配499元資費，綁約30期，專案價2,490元。 若不想搭配購機方案，亞太電信數位門市針對新申辦和攜碼用戶，同時推出「399元單門號案」，月付399元，不限速上網吃到飽，網外/市話一樣贈送500分鐘，加碼再送1,500元家樂福禮物卡或大潤發提貨券。

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