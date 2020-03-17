廖文強近日推出創作曲〈在一片黑暗之中等你找到我〉歌詞版MV，他花了很多心思製作，調整樂句歌詞直到好幾個月改版才成最後這個版本，錄音時自己也唱到情緒淚崩，他回憶「錄音室的燈光關得非常昏暗，我在裡面聲嘶力竭掏心掏肺地唱。也許是多年來的生活累積，感覺做音樂是很孤獨的旅程，就像這首歌裡面講的，不斷地唱，希望被聽見的那種心情。」

希望透過這首歌讓大家知道他的作品，也能夠陪伴大家的力量。歌詞版MV看似只見一支燃燒燭火，他強調，燭火那種搖搖欲墜、隨時可能會熄滅的狀態，而且在黑暗中慢慢燃燒，會讓人感受到那份溫暖，以及熄滅時的情緒波動，「當初跑了很多地方挑選最適合的蠟燭，拍了三根才拍出自己想像中的畫面」。

他也宣布本週成立Telegram官方頻道與粉絲互動，「尤其最近疫情嚴重，沒辦法常常出去表演和大家見面，畢竟有些廢文真的太廢了，po 出來也不好意思，可是又很想跟大家分享，就用這個方式多跟大家互動」，也成立一個閒聊群組，讓更多人連結一起看表演、分享重要資訊、克服各種生活的難題。」

近來新冠肺炎肆虐，工作部分校園的演出因為延後開學、校內防疫規定接連受到影響、取消，他自我揶揄：「當第一個活動被取消的時候，我還跟朋友說，終於覺得自己像是音樂圈的人了，看到大家都丟活動，自己還有得唱的話會覺得很沒有歸屬感。」

(中時 )