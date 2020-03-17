陳法拉痛批川普是種族歧視。（圖／翻攝自IG）

新冠肺炎全球肆虐，病毒源頭尚未查清，近來美國與大陸就為此爆發外交口水戰，川普16日就在推特上稱「中國病毒」，引起爭議，連學霸女星陳法拉也看不下去，開轟川普根本是種族歧視。

川普以往談到新冠肺炎時，都是用「Coronavirus」（冠狀病毒）形容，16日卻在推特發文，公開稱為「中國病毒（Chinese Virus）」，明確指出病毒源自大陸，掀起外界熱議。

對此，港星陳法拉今就在IG限時動態PO出川普「中國病毒」的貼文，並以英文痛批：「為什麼他還有精力編造出這種鬼話呢，在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候？這是有意的種族歧視。」

陳法拉2005年以國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時也是學霸一枚，不僅高中以全校前十名成績畢業，後進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位，近年積極在美國發展。

(中時電子報)