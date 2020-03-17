新冠肺炎（COVID-19）疫情在今年三月開始急速蔓延，各國相繼中鏢，尤其，義大利已竄升為第二大疫情災區，自從官方於8日宣布米蘭等26省將進行「封城」後，民生物資都被民眾爭相購買，超商幾乎都只剩下空蕩蕩的貨架。但有網友轉貼一條推特貼文，驚見「1物」絲毫沒人搶，眾人一看笑著表示「義大利人的情操令人尊敬」！

義大利新冠肺炎至今（17日）確診數高達27,980例，2,158人死亡，成為歐洲最大重災區。為了阻止這波疫情再度擴大，義大利官方下令封城嚴防群聚感染。這造成了民生物資的大量缺乏，眼看超商物資漸漸不夠，竟有義大利人死守著「尊嚴」，寧可餓著，也不願意吃「鳳梨披薩」。

眼看超商物資漸漸不夠，竟有義大利人死守著「尊嚴」，寧可餓著，也不願意吃「鳳梨披薩」。（圖／SHutterstock）

一名網友轉貼Twitter的貼文表示「義大利人就算是這個在時刻也堅持著尊嚴」。該貼文中拍到超商的食物所剩無幾，卻有一整貨架的「夏威夷披薩」完好無缺，讓外國網友下了一個有趣的註解「我們可能會死，但會死得有尊嚴」。原來，義大利人一直都無法接受自己發明的披薩，被加上「鳳梨」，這讓他們覺得很噁心。

網友見圖紛紛樂得留言表示「要他們吃夏威夷披薩還不如死了算了」、「這些東西是給外地人吃的」、「欸，在義大利賣夏威夷披薩不是違法的嗎」？完全認同義大利人死也不願意吃鳳梨披薩的堅持。「義大利著情操太令人尊敬了」、「笑死！尊嚴爆表」。

(中時電子報)