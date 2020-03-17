受到新冠肺炎疫情影響，我國近日新增病例幾乎都是境外移入，喜鴻假期今（17）日表示，因應疫情的擴大，4月30日前國外團體旅遊全面停止出團。

喜鴻假期今日在臉書公告，因應新冠肺炎疫情擴大，4/30前所有國外團體旅遊全面停止出團。事實上喜鴻旅行社早已在3/14就宣布，4/30前的歐洲旅行團全面取消。

(中時電子報)