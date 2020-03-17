(22:00更新)美國聯準會（Fed）周一緊急調降利率4碼，逼近零利率，拖累美股暴跌近3千點，美國股指期貨週二盤前小幅攀升，但整天市場大幅度震盪。美股開盤時道瓊指數小漲399.47點，報20567.99，標普500漲51.44點，報2437.57點，那指則跌970.28點。

在昨天股市暴跌之際，川普警告稱有可能出現經濟衰退。他正專注於解決這場健康危機，一旦解決了這個問題，經濟就會改善。七國集團（G7）領導人週一承認新冠肺炎給世界經濟帶來重大風險，並表示將採取一切必要的經濟政策。

高盛表示，美股的流動性已經來到了金融危機以來最糟糕的時候，這也能解釋為什麼市場都是的驚驚驚漲驚驚跌的。

截至台北時間22:00，道瓊指數小跌212.64點，報19975.88點，已跌入兩萬點關卡以下，標普500跌8.32點，報2377.81點，那指則小跌43.76點，報6868.83點。

(中時電子報)