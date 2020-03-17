東元去年本期淨利32.21億元，EPS從前年的1.59元略增至1.65元，今（17）日董事會決議每股配發現金股利0.99元，配息率60％，以今日收盤價24.8元計算，現金殖利率為3.99％。
東元去年合併營收481.01億元，年減4.65％，淨利歸屬母公司從前年31.5億元提高至32.21億元，EPS也由前年1.59元略增至1.65元。東元昨日董事會決議每股配發現金股利0.99元，配息率為60％，優於前年配發現金股利0.90元。
東元主管表示，東元轉投資持有冰水主機大廠堃霖股份約二成，堃霖2018年前5個月還計入東元合併營收，2018年6月起就不再認列合併營收，改列為業外投資收益，這是東元2019年合併營收比2018年減少的主因。不過東元2019年本業及獲利都比2018年增加，尤其馬達重電事業增長，加上東元控管費用得宜，成本又下降，是去年營收下降，獲利卻增加的主因。
(工商 )
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