宅神朱學恒。（中新社資料照片）

就在日本首相安倍晉三信誓旦旦說日本政府將會克服新冠肺炎疫情，如期舉辦東京奧運會；現在傳出，日本奧委會副主席田嶋幸三新冠病毒檢測呈陽性。宅神朱學恒在臉書開酸，安倍晉三堅持要續辦奧運，可是你的奧委會副主席已經戰敗咧！

根據人民日報體育微博3月17日報導，田嶋幸三接受新冠病毒檢測呈陽性，他在日本和國際體育組織均擔任重要職務，他是日本足協會長，同時還擔任日本奧委會副主席。

田嶋幸三出生於1957年11月21日，今年62歲，球員生涯他曾入選過日本國家隊，退役後他前往德國進修，獲得B級教練執照，回日本後他曾執教過日本U17國家隊。2010年7月，他成為日本足協副會長，2016年成為會長，在2016年-2018年擔任東亞足協主席。

日本首相安倍晉三曾在14日表示，相較於各國而言，日本的感染者人數得到控制，因此，目前沒有必要宣布進入國家緊急狀態。他強調，日本政府將會克服新冠肺炎疫情，如期舉辦東京奧運會。

沒想到才3天，就傳出日本奧委會副主席、日本足協會長田嶋幸三接受新冠病毒檢測呈陽性。

(中時電子報)