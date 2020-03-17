藝人范植偉近年消失在演藝圈，但他仍會在微博更新近況，40歲的他整個人發福一圈，而他16日也在微博PO出一段影片網址，竟是有關王心凌初夜一事，並寫道「不該承擔的千萬不要，偷雞不著蝕把米。」

范植偉和王心凌因拍戲而認識，進而擦出愛火，不過2人對外皆未承認戀情，後來傳出2人於2005年分手。沒想到2010年時，范植偉竟PO出自己裸上身與王心凌的親密合照，事後還爆「王心凌初夜不是給我」，對王心凌造成極大打擊，范植偉也被罵翻。

（圖／翻攝范植偉微博）

事隔多年，范植偉16日卻在微博轉發影片連結，並附上圖片，上面寫道「她先結交林志穎 後魅惑范植偉 堪稱絕世佳人」，影片內容則是談論各個女星的「第一次」，其中就包括王心凌在內。范植偉也在PO文處寫道「不該承擔的千萬不要，偷雞不著蝕把米」，並自己留言「據力理爭（據理力爭）」。

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(中時電子報)