台灣歌仔戲名演員小鳳仙17日清晨過世，享壽80歲。她的傳奇一生橫跨台灣民俗技藝史，但她一生從未談過戀愛，也沒結婚過，不過她卻有一兒一女傍身，晚年兒孫滿堂安詳離世。

小鳳仙本名陳麗如與楊麗花、許秀年、小明明、李如麟、黃香蓮、柳青、葉青等都是台灣歌仔戲的名角，小鳳仙和楊麗花更是結拜姊妹，感情相當要好。從小在戲班長大的她14歲時正式學戲，曾特別去張學武的京劇班加強身段練習。

首次登台擔任「囝仔生」的角色，不久後成為當家苦旦。演完新劇《小鳳仙與蔡松坡》後，小鳳仙這個浙江名妓的劇名成大家廣稱的藝名。民國五十年（1961年）轉入「民本」與「正聲天馬」等電台演出，民國五十五年（1966年）後休息了六年，直到「台視聯合歌劇團」成立才又復出，改演老旦與三花的角色，成為楊麗花歌仔戲中的當家丑角。

她一生沒談過戀愛，親弟弟所生的兩個兒子其中之一則過繼給她，讓她從姑姑變媽媽，隨後她又領養了一個女兒，所以她就算沒有結婚和戀愛，一樣兒女雙全晚年也相當幸福。

(中時電子報)