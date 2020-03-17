新冠肺炎疫情延燒，為避免群聚感染，澎湖縣政府及白沙、西嶼、湖西、七美、望安鄉公所都取消清明聯合法會，唯獨馬公市所如期舉辦，澎湖縣長賴峰偉17日呼籲馬公市長葉竹林從善如流，應取消法會。否則將依傳染病防治法處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。對此馬公市公所稍早也做出回應，表示「馬公市公所從善如流，取消4月3日、4日分別在虎井生命紀念館及懷恩堂生命紀念館舉辦之清明法會，與縣府共同防疫」

澎湖縣長賴峰偉表示，因應防疫，全國各縣市接連取消清明聯合法會，以避免群聚感染，縣府帶頭取消法會，並協調各鄉市公所配合，但馬公市公所堅持4月3日、4日分別在虎井生命紀念館及烏崁懷恩堂生命紀念館舉辦法會，雖然場地在戶外，但因人潮眾多，仍有感染風險。澎湖縣府指，縣府身為澎湖防疫主管機關，有權實施必要的預防措施，如果馬公市公所堅持舉辦法會，拒絕、規避或妨礙主管機關防疫，將依傳染病防治法第67條規定處新臺幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

對此，澎湖縣馬公市公所稍早也在臉書發文公布「馬公市取消清明法會」，貼文表示，請大家告訴大家，馬公市取消清明法會，文中也強調「馬公市長葉竹林表示，馬公市公所從善如流」，取消4月3日、4日分別在虎井生命紀念館及懷恩堂生命紀念館舉辦之清明法會，與縣府共同防疫，造成鄉親不便敬請見諒，也再次提醒鄉親，配合防疫管理相關政策，勤洗手、戴口罩，共同度過新型冠狀病毒肺炎。

(中時電子報)