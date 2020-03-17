中央氣象局表示，今(17)日晚起鋒面逐漸接近和華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區雲量增多，並將轉為有局部短暫陣雨的天氣，明(18)北部、東半部地區降雨機率增高且有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲。

氣溫方面，各地大致是舒適的天氣，北部及東半部高溫約23-25度，中南部地區約27-28度，各地低溫變化不大，約16至19度，早晚稍涼應留意氣溫的變化適時增添衣物。

台灣颱風論壇臉書專頁表示，周三(18)及周四(19)受鋒面影響，宜蘭、各山區，預計要等到清晨起，中部、花東降雨時刻約在明日午後較為明顯。

周五(20)鋒面遠離，水氣逐漸減少，降雨地區由西向東開始停雨，各地開始轉晴。

周六(21)及下周日(22)轉為偏南風，除了東半部偶有短暫雨以外，全台灣其他地方為穩定好天氣，白天高溫可達28度左右，周末好天氣可好好把握，適合安排戶外活動。

(中時 )