因應新冠肺炎愈演愈烈，歐足聯今天召集會員國進行緊急會議，挪威足協搶先在推特上宣布，原訂今年夏天進行的歐洲國家盃足賽，將順延到明年舉行，稍後南美足聯也決議今夏的美洲盃足賽延後1年。

歐國盃延後1年已在外界預料之內，尤其歐足聯一早就取消為了歐國盃在丹麥首都哥本哈根的飯店預定，哥本哈根是本屆賽事主要舉辦的城市之一。只是歐足聯尚未正式宣布，挪威足協就先一步爆料了。

事實上，外界一般預期新冠疫情到夏天將會降溫，歐足聯之所以移走歐國盃，是為了把夏天各國俱樂部休兵的時間空出來，好讓目前被迫暫停的歐冠、歐霸俱樂部賽事移到屆時舉行。

相較之下，南美洲目前新冠疫情沒有歐洲、北美嚴重，是否隱匿疫情或沒有能力檢驗尚不可知，但美洲盃因應歐國盃調整，也不得不延。否則南美各國球星多在歐洲俱樂部討生活，若今夏得讓歐冠、歐霸補賽，也會影響美洲盃的球隊陣容。

延賽當然會造成鉅額損失，英國《每日電訊報》預估金額為2億7500萬英鎊，歐足聯可能會要麾下各會員國、俱樂部一起分攤損失，儘管各俱樂部因為國內頂級聯賽紛紛暫停，已經承受重大經濟損失。

(中時 )