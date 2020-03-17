由於中央疫情指揮中心今日公布南部某大學一名學生確診，引起網路熱搜到底是哪一所學校，但礙於法律規定不能公布校名，意外使大學別稱爆紅。

中央疫情指揮中心今（17）日指出，案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，於今日確診。

嗣後傳出南部20多歲男性為南部某國立大學，因傳出因校內發生疑似病例，校方17日凌晨發出簡訊請部分學生自17日起勿到學校上課，課程改由同步、非同步線上學習，受影響學生約超過500名學生改線上教學，勿到校上課。校方強調是基於保護學生，目前先升高保護層級，也已將相關資料交給中央疫情指揮中心進行疫調。

民眾在網路搜尋到底是哪一所大學，但礙於法律規定不能公布校名，意外使各大學的別稱爆紅。

例如：（以下舉例與疫情無關）

台灣大學：公館大學

清華大學：青蛙大學

交通大學：好人大學

政治大學：貓空大學、吳哥窟

中正大學：民雄大學、鳳梨大學

中原大學：麥當勞大學

東吳大學：外雙溪大學、蘇州大學、孫權大學

靜宜大學 ：小叮噹大學

高雄應用科技大學：高硬大

網友還稱，這只是一部分，還有待補充。

(中時電子報)