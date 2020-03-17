林虹君感謝勞動部協助創業，贈送上百塊手工皂給求職者洗手防疫。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣7年級生林虹君，在勞動部協助下順利創業，有感於當初自己為了找工作經常在外奔走，必需與許多人接觸，17日提供上百塊天然手工皂給勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心，提醒找頭路的朋友們勤洗手疫抗，才能平安健康的就業、開創新未來。

雲林在地創業青年林虹君，原本在大陸北京國際餐飲連鎖店擔任營運工作，對食安、環安問題一直相當重視，7年前返台回鄉後開始接觸手工皂，發現市面上手工皂的品質不一，於是開始鑽研不傷肌膚與環境的手工皂。

林虹君過去即經常投身公益，將手工皂贈予雲林各廟宇讓香客免費取用，面對這次疫情，為了讓大家都能用到天然、不傷身的手工皂，除了免費提供手工皂，也計畫推出價位親民的「防疫手工皂」，讓每一個人都可以透過洗手洗出健康。

虎尾就業中心主任張春美表示，林虹君曾是勞動部創業輔導課程的學員，未來還計畫運用微型創業鳳凰貸款來擴充自己的創業路，基於感恩與回饋，林虹君特別提供免費手工皂給求職鄉親，善的循環令人感動。

張春美鼓勵有創業夢想的朋友，也能像林虹君一樣，善用勞動部辦理的職業訓練、創業等課程，走出1條屬於自己的道路。面對疫情持續延燒，也建議求職者可在Line線上平台完成履歷登錄，減少外出機會。

(中時 )