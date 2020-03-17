交通部對觀光產業祭出32億元紓困方案，觀光局今天表示，截至3月16日止，陸客團提前離境補助已核定撥付42團次，核撥率超過7成；協助融資貸款及利息補貼，有43件申貸成功，貸款金額為3.9億元。

32億元的五大紓困方案，包含營運損失救濟面的「旅行業接待大陸旅行團提前離境等」、「旅行業停止出入團補助」、「入境旅行社紓困」、「觀光人才培訓」以及營運支持面的「融資周轉貸款協助及利息補貼」。

觀光局晚間發布新聞稿公布辦理進度，「旅行業接待大陸旅行團提前離境等」項目，2月29日已截止申請，有24家旅行社、58團次提出申請，截至3月16日止，已核定撥付42團次，核撥率已超過7成，預計於3月31日前全數核撥完畢。

「旅行業停止出入團補助」項目，已受理278家旅行社提出1044團申請；「入境旅行社紓困」項目，已受理44家旅行社提出292團申請；協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業「融資周轉貸款協助及利息補貼」項目，已有43件申貸成功案件，融資貸款金額總計3億9650萬元。

觀光局表示，為讓各銀行能積極協助觀光產業，除4日邀集旅行業、旅館業及觀光遊樂業辦理說明會，並於6日再次發文金管會及銀行公會強調政府雨天不收傘的精神，盼各銀行能積極協助各貸款申請案件。有取得融資需求的觀光產業，皆可向各金融機構授信窗口申辦。

(中時 )