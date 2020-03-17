玉光國小圖書館推動教師劉惠敏有感借書率不如預期，特地推出「愛鼠你主題書展」，藉由抽題答題換薯條券的方式，讓小朋友主動翻書、培養閱讀好習慣。（謝佳潾攝）

玉光國小有感圖書館借書率不如預期，開學後圖書館推動教師劉敏惠推出「愛鼠你主題書展」，藉由抽題、答題、換薯條券的方式，刺激小朋友主動翻書閱讀，而原本預計1周的展期，因反應太過熱烈，至今仍在進行中，每節下課都能見到小朋友往圖書館跑。

玉光國小校長廖淑珍指出，前年學校將圖書館翻修打造成「閱森活樂讀童話館」，盼以森林意象的設計，吸引小朋友走進閱讀的世界，但借書率仍不如預期，經一番思索後，發現閱讀的環境雖重要，但若無人引導看書也是無用，因此特聘圖書館推動教師，希望藉由專業來改善學校的閱讀問題。

而經劉敏惠評估後，她發現學生有「閱讀偏食」的狀況，她說，學生不是不喜歡閱讀，而是一進圖書館後，看著琳瑯滿目的書根本不知道要借哪本好，久而久之閱讀視野就會限縮，到圖書館就是借好預設的書後即離開，不會想待下來翻閱其他書類。

為此，她推出「愛鼠你主題書展」，她先將所有有關鼠的書籍蒐集起來，再藉此出題目讓學生抽題，並告知答對後可獲薯條兌換券，結果成功刺激學生為答題而主動去翻書找答案，且反應非常熱烈，原本預計1周的書展活動，至今仍在進行中。

劉敏惠說，所有的習慣都需要培養，閱讀也不例外，雖然學生目前可能是為了薯條而閱讀，但等他愛上了翻書的感覺，意義就不一樣了。

(中時 )