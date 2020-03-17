中央流行疫情指揮中心17日將亞洲各國旅遊疫情提升至第三級警告，台灣虎航今日晚間宣布，本月18日至4月底前東京與大阪每周減至兩班，同時段日本其他航點與泰國航班。紐西蘭航空台北-奧克蘭3月30日～6月30日停飛。

台虎桃園-東京成田保留每周四、日來回航班，桃園-大阪關西保留每周三、六來回航班，旅客有兩方案作為選擇，申請時間即日起至2020年3月24日晚間21：00（含）止。

方案一：更改訂位，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年3月18日至2020年7月14日（含）止，且須以來回程皆可搭乘完畢為準（2020年6月23日至2020年6月30日為不適用區間）。欲進行改票作業者，請直接至線上表單（https://www.surveycake.com/s/zXXVL）申請。

方案二：退票，符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。欲進行退票作業者，請直接進行線上表單填寫即可（https://www.surveycake.com/s/PxDda）。謹提醒，選擇退票的旅客，約須4周左右的工作天作業，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

福岡/沖繩那霸航線 為疏運旅客及考量仍有部份外籍旅客有返國需求，3月18日桃園-福岡IT-240/IT-241及桃園-沖繩那霸IT-232/IT-233航班仍執飛，3月19日至2020年4月30日的福岡及沖繩那霸航班則全數取消。

紐西蘭航空因該國政府於3月14日最新公布的入境防疫措施，海外入境者皆須自我隔離14天，因此決定全面減少國際線與國內線航班運量，多數國際航線將於3月30日起暫停營運至6月30日止，包含由奧克蘭出發至芝加哥、舊金山、休士頓、布宜諾斯艾利斯、溫哥華、東京、檀香山、峇里島與台北之長程航線。

紐航推出多重機票預訂修改與取消方案，由於現階段大量的旅客透過客服中心電話與社群平台查詢票務相關資訊，建議先行透過紐西蘭航空官網或手機應用程式自助管理行程查詢個人預訂資訊，部分機票可自行於頁面上進行修改。

有緊急需求或行程將於48小時內出發者，可聯繫客服中心，紐西蘭航空將優先處理。透過旅行社與網路代理平台進行機票預訂的旅客，請直接聯繫旅行社代理商。

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