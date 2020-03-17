高雄市長韓國瑜17日晚間臉書直播，針對日前新店直播主當街隨機殺人案件，韓國瑜強調，安居做不好，樂業都是虛的，希望司法單位絕對不能原諒這種惡意隨機殺人犯，「相信很多民眾和我的想法是一樣的！」

新北市新店區13日當街發生隨機殺人案件，自稱「小鄭容和」的王姓直播主與妻子吵架後，竟持刀朝路邊一名林姓機車騎士捅刺致死，引發社會譁然。

韓國瑜認為，有5種人不能原諒，包括強姦婦女、虐待兒童、酒後駕車、販賣毒品和隨機殺人，維持治安非常重要，希望檢調、司法部門對於這種惡意隨機殺人，絕對不能原諒，相信很多民眾和他的想法一樣。

此外，韓國瑜向網友報告過去1星期高雄市政重點，首先是「幸福小黃」六龜線開通，完成山區最後一塊拼圖，未來海線也會推幸福小黃；他說，高雄是全台幅員最廣的縣市，土地有10個台北市大，偏遠山區長輩交通不便，出外搭一趟計程車要花500、1000元，市府推「幸福小黃」之後，搭1次12元、來回只要24元。

而針對今年市府未編預算補助汰換二行程舊機車，韓國瑜解釋，因為空汙基金剩下6000多萬，但改善空汙很重要，所以今天開會討論後，市府已決定要抽出3000萬元預算，繼續補助汰換二行程機車，請市民不必擔心。

至於新冠肺炎防疫工作，韓國瑜日前開直播幫忙賣漁產品，3天累積業績近300萬，他特別謝謝消費者支持；談到新增確診案例都是去土耳其旅遊感染，韓國瑜誠懇拜託民眾這段時間沒事別出國，如果一定要旅遊，歡迎來高雄，並請民眾若有可能盡量消費，否則經濟像一攤死水，很多基層觀光業、服務業都撐不住。

(中時 )