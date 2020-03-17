《民航法》遙控無人機專章將於3/31上路，由於交通部民航局的配套措施尚未完善，讓各地方政府的施行細則、在執行上窒礙難行，在台北市議員李明賢等人協助下，成功使臺北市改朝「負面表列」，他同時也提出2點建議。

台北市政府交通局今17日表示，飛行空域規劃將採取「負面表列」方式，除飛航管制範圍及機關管制場域外，其餘範圍在遵守民航法的基本操作規定下開放飛行。市府將配合民航法無人機專章施行日期於109年3月31日前完成公告。

交通局指出，爰陸續邀集民航局、相關單位及民間協會團體研商討論，於109年3月17日達成共識，臺北市飛行空域將採「負面表列」方式，後續亦將視執行情況滾動檢討修正。

交通局表示，目前除了機場禁限航區範圍、國家公園及各機關管制場域（如軍事設施、高速公路、警政機關權管用地等區域）外，其餘範圍開放飛行；交通局也呼籲使用者務必遵守相關規定，安全的飛行不但是保障公共安全，也有助於無人機飛行產業更加健全發展。

交通局也提醒在禁限航區範圍及航空站或飛行場四周一定範圍內切勿違規飛行，違者除由航空主管機關依法裁處新臺幣30-150萬元罰鍰外，如因故造成相關航空事故亦有相關刑事及民事責任，請使用者規劃飛行活動時特別注意此相關禁限航區域，相關資訊亦可至臺北市政府交通局網頁(https://www.dot.gov.taipei/)便民服務／遙控無人機專區查詢相關資料。

李明賢今天則表示，肯定市府從善如流，願意修正方向，這是正確的思考，也宣告北市空域逐步解嚴，不再只有福德坑是唯一可以飛的「白區」。管制區畫定後，其餘未列入管制區都可飛行。包括北投關渡、南港文山等多個空域都開放(白區)，而不是紅黃禁區，對飛友是一項利多。

但有關「取締的部分」，李明賢建議並「要求有半年緩衝期」，「不要動輒開罰，特別是北市禁航與限航區多，應該給飛友更多空間」，先以「輔導」取代重罰。

對於民航局下放「取締權限」，李明賢也強調，有關執法細節，交通局也應該對外說明清楚，「若一碰觸禁區就開罰，開罰的方式是以目視還是儀器測量？由哪個單位執行？管理方式細則應更人性化」，他希望交通局「不能讓飛友無所適從，法令必須有明確的執法範圍」。

(中時電子報)