新冠肺炎疫情延燒，觀光產業衝擊大，連年有破百萬遊客的小琉球也無法倖免，疑受公主郵輪影響，不少人怕船艙密閉空間感染而引爆退房潮，距離清明連假僅剩2周，但島上民宿訂房率竟5成不到，有別以往一房難求，業者為此憂心不已，紛紛喊話「交通船沒有全密閉」。

琉球鄉觀光協會理事長洪豪昇指出，近年小琉球爆紅成旅遊夯點，平均每年都湧入百萬遊客，連假期間島上更是人山人海，但自爆發肺炎疫情後，人潮明顯減少，尤其在公主郵輪淪陷後，情況更為險峻，遊客似乎因害怕船艙密閉空間感染，連交通船也不敢搭。

洪豪昇說，交通船是遊客登上小琉球島的唯一途徑，換言之，遊客不敢搭交通船，也就是無法登島，而小琉球沒了遊客，民宿業者只好喝西北風了，據悉，目前民宿的退房率高達3成，整體訂房率不到5成，以距離清明連假僅剩2周來看，狀況非常不好，往年同期已是一房難求。

為此，他欲向遊客喊話，交通船與郵輪不同，「真的不是密閉空間」，且乘船時間僅20分鐘，再者，船公司在遊客登船前都會進行額溫監控，一旦有人發燒都是拒載的，加上島上空曠又無工廠、空氣清新，絕對是現階段國旅的好去處。

(中時 )