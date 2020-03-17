為了遏制新冠病毒肺炎疫情擴散，法國當局要求大部分民眾待在家裡的嚴格封鎖令，已於今天中午生效，民眾非必要禁止外出。

法國政府先前表示，約10萬名警察將會在街上巡邏，沒有出示書面聲明證明外出理由者，將面臨38到135歐元（新台幣1266到4497元）罰款。

根據法國媒體收視監測公司MediaMetrie發言人，昨晚有3500萬人觀看法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布這項措施，「對電視插播而言是個驚人的紀錄」。

法國感染武漢肺炎不治病患達148人，衛生專家警告未來幾天死亡人數恐飆升，導致醫療體系嚴重緊繃。

馬克宏說，在新政策下，禁止朋友和家族間聚會，僅允許購物、看病或工作（若遠端工作不可行）等「必要活動」。法國各級學校已從昨天起全面停課。

法國政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）表示，政府沒有實施宵禁的計畫。

(中央社)