位於台南市的某國立大學大四生3月8日從德國返台確診罹患新冠肺炎，因校方17日凌晨緊急發出簡訊要求部分相關學生暫勿到校上課，未料另所國立大學又傳出1名女碩士生曾和確診病例同場合，校方17日晚間證實，碩士班37人停課2週。

根據《中時電子報》引述校方的回應，這名研究生是主動通報曾與新冠肺炎確診者共處同一場合，該生目前並沒有任何症狀，但校方基於防疫超前部署，已於9日要求與這名學生一起上課的學生都必須在家自主健康管理14天。

有網友貼文說，接到教務處通知，「因應發生疑似病例」，修習的7門課程改由以同步或非同步線上學習。（圖／PTT）

該碩班共計3門課停課2週，全數在家進行自主健康管理，稍早，另一所同樣在南部國立大學的男大生，因為從德國返台後確診新冠肺炎，自主管理和2名同學吃飯，連帶使得全校110名學生即日起被要求不要到校

校方17日凌晨緊急發出簡訊要求部分相關學生暫勿到校上課，一度引起調查局人員偕同衛生局進入校園勘查，懷疑是網路上有人散播不實傳言，經證實確實是校方發出的簡訊，校方表示，希望以此提醒學生，千萬不要在網路散播任何未經證實的假消息，以免觸法。

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(中時電子報)