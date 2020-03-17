民眾黨立委蔡壁如昨召集黨內40歲以下幕僚，大動作召開記者會，宣示推動投票公民權下修至18歲，雖說是招喚年輕人入黨，但實是有意將未來的修憲功勞攬於一身，這招對年輕人是否有用，民眾黨正面臨考驗。

國民黨予外界的政黨形象就是老暮垂垂，40歲以下的青壯年選票，基本上就是民進黨、民眾黨、時代力量三強瓜分，因應未來時代變化，得年輕票者得天下，在下修公民權議題上，三黨都卯足了勁衝刺。今年總統選舉大敗的國民黨，即使老態龍鍾，也不得不拄著拐杖匍匐跟上。

然而，日前民進黨立委洪申翰說了一番實話：「這些大人們只會投票，所以就認為年輕人要的是投票。」等於是戳破了各黨的陽謀。

從民眾黨昨日記者會現場就可看出，民眾黨一邊高喊修憲，一邊派出可能將在明後年，代表民眾黨的準候選人們登場自介，藉此提高曝光度，這就是一場政治走秀，不為選票，沒人相信。

但是年輕人要的真是投票權下修18歲嗎？說穿了，18歲的年輕人大多在求學階段，每天想的是升學與未來工作，有些人甚至要打工，籌措大學學費，年輕人真的想要投票權？不能說沒有，但他們真的很在乎？如果各黨真的是為年輕人好，應該好好為青年打造友善就業環境，不要再假年輕人之名，行政治盤算之實。

(中時 )