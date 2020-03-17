新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，世界衛生組織（WHO）更宣告目前已造成全球大流行（Pendemic）。台灣憑著優異的疫療團隊成功讓確診病例不失控。但連3日疫情指揮中心通報的確診病例不斷上升，民眾開始質疑是否總只能贏在起跑點，接著就後記無力，是台灣人的「民族性」？網友無奈表示，「這邊」太鬆懈了。

台灣新冠肺炎案例在這3天（15-17日）「爆增」24例，且皆為「境外移入」個案，讓許多人擔憂，國門已成防疫破口，在這短短幾天，浪費掉努力這麼久的防堵措施。原PO不禁表示「台灣一開始的防疫真的有夠穩的，領先世界一大堆國家完全沒話講。但現在看起來已經有境外感染危機了，這是台灣人的個性嗎？覺得一開始贏就好了。」想請問大家有沒有覺得「台灣為何總喜歡只贏在起跑點」？

有人認為台灣這一波防疫可能是後繼無力，「一開始緊崩太久就鬆懈了」。（摘自PTT）

這讓許多人無奈表示，「問那些扯後腿的人阿」、「因為一堆人死要錢，視金錢比性命重要」表示和民族性並不太相關，反到是一些人就還是在高峰期出國造成防疫缺口。但是也有人認為可能是後繼無力，「一開始緊崩太久就鬆懈了」，但也有人無奈指出，疫情本來就沒辦法永遠擋住，拖到這麼晚才爆發早已是奇蹟了。

尤其，眾人直指一點，完全在於「美日」2地出現很大防疫破口，網友表示「當初別的國家提升對台灣旅遊警示，結果自己不硬起來跟別人斷航，就看這漏洞怎麼補」、「再不禁美日啊，再讓台商趴趴走啊」。一致認為，國際破口如何修正是未來關鍵。

今（17日）中央疫情指揮中心也終於做出決定，擴大疫情警戒範圍，其中全歐洲、全亞洲都被列入第三級警告，不僅提升了對日本的旅遊疫情建議，美國3州也列入管制。自受疫情建議管制地返台民眾，今起都要實施居家檢疫。

(中時電子報)