嘉義縣番路鄉逐鹿社區受新冠肺炎疫情影響，團客銳減，近來規畫已久的鹿園開始試營運，盼能吸引更多親子遊客前來。（張亦惠攝）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區受新冠肺炎疫情影響，團客銳減，不少員工都放起無薪假，原預計3月初開幕的鹿園也因此延期，目前園區內仍有零星工程進行中，逐鹿社區理事長莊莫俄表示，現在鹿園已開始試營運，歡迎遊客前來與鹿同歡並體驗鄒族文化。

逐鹿社區周邊早年是鄒族人追捕鹿群的獵場，八八風災後，部分鄒族人遷居至此，建造逐鹿社區。莊莫俄說，會有養梅花鹿的念頭是因過去此地就是鄒族人獵梅花鹿的場域，加上與「逐鹿」名字結合，讓更多人了解鄒族文化。

逐鹿傳說觸口梅花鹿園區主任石霖指出，園區內目前有5隻母鹿及1隻公鹿，皆是從3年前開始飼養，梅花鹿天性膽小，但圈養過後現已能與人親近，未來營運穩定後，預計引進更多梅花鹿，目標打造台版奈良公園。園區內也規畫餵食區、涼亭、椅子等，未來也預計增設更多兒童遊憩設施，增加親子共賞梅花鹿樂趣。

逐鹿社區為了保護梅花鹿，每天限制80名遊客入園，每天中午12點至下午2點休息，避免梅花鹿吃太飽或沒時間消化造成身體負擔，

目前社區共有5名導覽員親自講解梅花鹿生態，並分享鄒族故事。

嘉義縣原住民逐鹿社區合作社專案經理潘怡君說，社區推出的遊程原先都是旅行團參加較多，受新冠肺炎影響生意銳減，除周末外平日遊客不多，現新增了鹿園，未來將與市集、射箭體驗等結合，吸引更多親子旅客前來。

(中時 )